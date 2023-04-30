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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Вчера 22:32 Комментарии Определились все пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу ©ПФЛК Стали известны все участники и пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz. В четвертьфинал нынешнего розыгрыша отобрались "Шахтер", "Кызыл-Жар", "Атырау", "Ордабасы", "Тобол", "Туран", "Кайрат" и "Астана". На этой стадии сыграют: "Астана" - "Туран"; "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"; "Шахтер" - "Тобол"; "Атырау" - "Кайрат". Первые матчи пройдут 17 мая, ответные - 7 июня. Поделиться в соц. сетях:













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