Стали известны стартовые составы "Ордабасы" и "Тобола" на финал Кубка Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Сегодня 15:35
©ФК "Тобол"

"Ордабасы" и "Тобол" опубликовали стартовые сочетания, которые выйдут на предстоящий финал Кубка Казахстана, передают Vesti.kz

В основной состав "Ордабасы" были включены: Шайзада, Малый, Мбоджи, Ерланов, Макаренко, Матич, Ауро, Суюмбаев, Умаров, Абдихоликов, Беседин 

У "Тобола" в стартовый состав попали: Коновалов, Габараев, Младович, Каиров, Асранкулов, Илич, Шахов, Мужиков, Иванович, Вукадинович, Дебле 

Игра между "Ордабасы" и "Тоболом" пройдет на стадионе "Астана Арена", начало встречи - 16:00. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.  

Отметим, что "Ордабасы" ранее стал чемпионом Казахстана и в случае победы может оформить "золотой дубль". "Тобол" в свою очередь финишировал в КПЛ на восьмом месте, поэтому костанайцам важно победить, дабы квалифицироваться в еврокубки. 

Метки:
Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан

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