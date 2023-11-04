"Ордабасы" и "Тобол" опубликовали стартовые сочетания, которые выйдут на предстоящий финал Кубка Казахстана, передают Vesti.kz.

В основной состав "Ордабасы" были включены: Шайзада, Малый, Мбоджи, Ерланов, Макаренко, Матич, Ауро, Суюмбаев, Умаров, Абдихоликов, Беседин

У "Тобола" в стартовый состав попали: Коновалов, Габараев, Младович, Каиров, Асранкулов, Илич, Шахов, Мужиков, Иванович, Вукадинович, Дебле

Игра между "Ордабасы" и "Тоболом" пройдет на стадионе "Астана Арена", начало встречи - 16:00. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.

Отметим, что "Ордабасы" ранее стал чемпионом Казахстана и в случае победы может оформить "золотой дубль". "Тобол" в свою очередь финишировал в КПЛ на восьмом месте, поэтому костанайцам важно победить, дабы квалифицироваться в еврокубки.