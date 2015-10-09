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Кубок Казахстана
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"Ордабасы" и "Кайсар" назвали стартовые составы на финал Кубка Казахстана-2026

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"Ордабасы" и "Кайсар" назвали стартовые составы на финал Кубка Казахстана-2026 Афиша финала Кубка Казахстана-2026. Фото: IG/pflkaz©

Шымкентский "Ордабасы" и кызылординский "Кайсар" определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка Казахстана-2026. Стартовый свисток в Туркестане прозвучит в 16:00 по казахстанскому времени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" и кызылординский "Кайсар" определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка Казахстана-2026. Стартовый свисток в Туркестане прозвучит в 16:00 по казахстанскому времени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Составы обеих команд выглядят следующим образом:

О прямой трансляции этого события вы можете узнать по этой ссылке.

Тренер "Ордабасы" рассказал, чей хет-трик хочет увидеть в финале Кубка Казахстана

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