"Ордабасы" и "Кайсар" назвали стартовые составы на финал Кубка Казахстана-2026

Шымкентский "Ордабасы" и кызылординский "Кайсар" определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка Казахстана-2026. Стартовый свисток в Туркестане прозвучит в 16:00 по казахстанскому времени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Составы обеих команд выглядят следующим образом:

О прямой трансляции этого события вы можете узнать по этой ссылке.

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