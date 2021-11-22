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Начало заката? "Астана" впервые за восемь лет осталась без трофеев

Начало заката? "Астана" впервые за восемь лет осталась без трофеев
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

"Астана" впервые с 2013 года осталась по итогам сезона без трофеев. Корреспондент Vesti.kz рассуждает об этом антирекорде и предполагает, является ли данный провал началом заката столичного клуба.

В текущем сезоне "Астана" сначала проиграла "Тоболу" в розыгрыше Суперкубка Казахстана. В чемпионате столичный клуб долгое время лидировал в таблице, но на финише уступил костанайцам. Концовка КПЛ получилась ужасной для шестикратного чемпиона. В матче предпоследнего тура "Астана" проиграла "Кайрату" (0:1), чем воспользовался "Тобол". Более того, уже бывший наставник столичного клуба Андрей Тихонов после ухода команды с поля в Алматы получил двухлетнюю дисквалификацию и, по сути ,завершил свою работу в Казахстане.

Была надежда на Кубок Казахстана, но и здесь "Астане" помешал "Кайрат". Полный провал в двух матчах с общим счетом 0:6. В ответном поединке в Алматы большая группа игроков столичного клуба не принимала участия.

Впервые с 2013 года "Астана" завершила сезон без побед в турнирах. Начиная с сезона 2014 года, столичный клуб выиграл 11 трофеев. Клуб шесть раз подряд побеждал в чемпионате Казахстана, став самым титулованным клубом КПЛ. В Кубке Казахстана "Астана" за это время победила в сезоне-2016. Наконец, в Суперкубке страны команда побеждала в 2015, 2018, 2019 и 2020.

Как утверждают неофициальные источники, в столичном клубе не верили в то, что перед ответной встречей 1/2 финала Кубка можно отыграть преимущество в три мяча у "Кайрата," и уже не рассчитывали на выход в финал.

Отмечается, что сейчас в "Астане" назрел более насущный вопрос - долги, в том числе и по премиальным. По данным источников, пока нет ясности относительно сроков решения данного вопроса.

Времена действительно у столичного клуба пока выглядят смутными. Клуб получил трансферный бан за долги перед бывшим игроком Дорином Ротариу. В связи с этим новый наставник столичных Срджан Благоевич в вопросах комплектования состава будет вынужден обходиться имеющимися ресурсами. Сербский специалист, возглавлявший до этого "Каспий", накануне был представлен в качестве главного тренера команды.

Финансовые проблемы, которые, очевидно, есть у "Астаны", также не добавляют оптимизма фанатам столичного клуба. Во-первых, шестикратному чемпиону Казахстана из-за сокращения бюджета, вероятно, придется расстаться со многими высокооплачиваемыми легионерами. Во-вторых, трансферный бан на протяжении трех заявочных кампаний не позволит клубу делать качественные усиления. Здесь выпадет шанс многим своим воспитанникам, которые не попадали в состав или были отданы в аренду.

Без звезд и легионеров? Каким будет состав "Астаны" в новом сезоне после трансферного бана

Эти факторы, безусловно, снизят планку притязаний столичного клуба на гегемонию в казахстанском футболе.

Напомним, в текущем сезоне "Астана" заняла второе место в национальном первенстве. Столичный коллектив на протяжении двух сезонов остается без главного титула в отечественном футболе. В 2020 году золото выиграл "Кайрат", а в 2021 "Тобол".

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Метки:
Астана ФК Кубок РК по футболу КПЛ-2021 Тихонов Андрей Каспий Суперкубок Казахстана

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