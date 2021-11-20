"Астана" сделала заявление перед матчем с "Кайратом" в Кубке Казахстана

"Астана" потеряла 11 футболистов перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Казахстана с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 20 ноября, в Алматы и начнется в 15:00. В первой игре, прошедшей 7 ноября в Нур-Султане, победу одержал алматинский клуб - 3:0.

Как отмечает пресс-служба столичной команды, игру из-за травм пропустят Абзал Бейсебеков, Жарко Томашевич, Макс Эбонг, Лука Шимунович, Марк Гурман, Валерий Чуперка, Александр Заруцкий, Саги Совет и Данил Подымский.

Также не будет в составе Тиграна Барсегяна, дисквалифицированного решением КДК КФФ, тогда как Антонио Рукавина принял решение завершить игровую карьеру.

Добавим, что второй полуфинальный поединок между "Тоболом" и "Шахтером" пройдет 21 ноября в Костанае.