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"Кайрат" и "Шахтер" назвали составы на финал Кубка Казахстана по футболу

"Кайрат" и "Шахтер" назвали составы на финал Кубка Казахстана по футболу
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

Алматинский "Кайрат" и карагандинский "Шахтер" назвали составы на финал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат": Стас Покатилов (В) (К) – Ян Вороговский, Нуралы Алип, Денис Поляков, Маки Баньяк, Камо Оганесян – Яцек Гуральский, Рикарду Алвеш – Вагнер Лав, Жоао Пауло, Хосе Канте.

Резерв: Данил Устименко (В) – Сергей Кейлер, Дино Миканович – Айбол Абикен, Арсен Буранчиев, Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Гулжигит Алыкулов, Еркебулан Сейдахмет – Артур Шушеначев.

Главный тренер: Курбан Бердыев.

"Шахтер": Игорь Шацкий (В) (К) – Павел Назаренко, Абдель Ламанж, Иван Граф, ​Владимир Хозин, Михаил Габышев – Стефан Букорац, Дэвид Мавутор, Эдин Рустемович – Идрис Умаев, Мартин Тошев.

Резерв: Игорь Трофимец (В), Данила Карпиков (В) – Ескендир Кыбырай – Абылайхан Назымханов, Геворг Наджарян, Вук Митошевич, Алан Чочиев – Евгений Шикавка, Айдос Таттыбаев, Оралхан Омиртаев.

Главный тренер: ​Магомед Адиев.

Напомним, игра пройдет в Нур-Султане на "Астана Арене" и начнется в 20:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

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Метки:
Кубок РК по футболу Кайрат ФК Шахтер ФК

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