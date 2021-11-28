"Кайрат" и "Шахтер" назвали составы на финал Кубка Казахстана по футболу

Алматинский "Кайрат" и карагандинский "Шахтер" назвали составы на финал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кайрат": Стас Покатилов (В) (К) – Ян Вороговский, Нуралы Алип, Денис Поляков, Маки Баньяк, Камо Оганесян – Яцек Гуральский, Рикарду Алвеш – Вагнер Лав, Жоао Пауло, Хосе Канте.
Резерв: Данил Устименко (В) – Сергей Кейлер, Дино Миканович – Айбол Абикен, Арсен Буранчиев, Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Гулжигит Алыкулов, Еркебулан Сейдахмет – Артур Шушеначев.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
"Шахтер": Игорь Шацкий (В) (К) – Павел Назаренко, Абдель Ламанж, Иван Граф, Владимир Хозин, Михаил Габышев – Стефан Букорац, Дэвид Мавутор, Эдин Рустемович – Идрис Умаев, Мартин Тошев.
Резерв: Игорь Трофимец (В), Данила Карпиков (В) – Ескендир Кыбырай – Абылайхан Назымханов, Геворг Наджарян, Вук Митошевич, Алан Чочиев – Евгений Шикавка, Айдос Таттыбаев, Оралхан Омиртаев.
Главный тренер: Магомед Адиев.
Напомним, игра пройдет в Нур-Султане на "Астана Арене" и начнется в 20:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.