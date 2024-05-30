В федерации сделали заявление по скандалу в Кубке Казахстана по футболу

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) выступили с заявлением по поводу первого матча "Тобола" и "Атырау" в рамках 1/2 финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой костанайцев - 2:0. Однако после игры в официальном протоколе счет изменился на 1:0.

"29 мая 2024 года в городе Костанай состоялся матч в рамках полуфинала Кубка Казахстана по футболу между командами "Тобол" и "Атырау".

Игра завершилась победой костанайской команды со счетом 1:0.

На 85-й минуте матча главный рефери Артем Кучин после консультации с арбитром VAR Данияром Сахи принял решение отменить второй гол игрока команды "Тобол" Жаслана Жумашева из-за нарушения правил (игра рукой).

В связи с технической проблемой данный эпизод с решением главного арбитра не был показан в прямом эфире", - говорится в заявлении КФФ.