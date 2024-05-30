Скандалом обернулся матч Кубка Казахстана по футболу

Накануне состоялся первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу, в котором встречались костанайский "Тобол" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Матч закончился со счетом 2:0, но официальным результатом оказался - 1:0. Оказывается, не засчитали второй гол костанайцев.

При этом по ходу трансляции никаких намеков на отмену гола не была. На 85-й минуте отличился полузащитник "Тобола" Жаслан Жумашев, главный судья Антон Кучин показал на центр, матч продолжился, а в трансляции был счет 2:0.

Однако после окончании игры в официальном протоколе счет изменился на 1:0 - автором единственного гола указан марокканец Ахмед Эль-Мессауди, реализовавший пенальти на 40-й минуте.

В самой лиге ситуацию прокомментировали так:

"Гол отменили по правилам: игра рукой. В протоколе значится счет 1:0. Недопонимания произошли в эфире трансляции и графике на сайте лиги", - написал журналист Владимир Жарков.

В другом полуфинале "Актобе" на своем поле обыграл "Елимай" со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Дорни Ромеро (25-я минута) и Максим Самородов (33-я).

Ответные матчи пройдут 19 июня, а финал состоится 29 сентября.