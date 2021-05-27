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"Астана" выживет в "группе смерти", а "Кайрат" - нет? Расклад сил в Кубке Казахстана по футболу

Турнир пройдет в новом формате.

"Астана" выживет в "группе смерти", а "Кайрат" - нет? Расклад сил в Кубке Казахстана по футболу
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Впервые розыгрыш Кубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате. Корреспондент Vesti.kz по итогам жеребьевки группового этапа рассказывает о раскладах в четырех квартетах.

Отметим, в сезоне-2020 из-за пандемии турнир не проводился. В этом году привычная формула с предварительным этапом и стадиями на выбывание была преобразована. По олимпийской системе соискатели на трофей будут играть после групповой стадии - с 1/4 финала.

В четырех квартетах выступят 14 клубов высшего дивизиона и две команды из первой и второй лиг, которые прошли отбор на предварительном этапе. Это "Махтаарал" и столичный клуб СДЮСШОР №8. Групповой этап предполагается начать 10 июля и уместить в паузу в чемпионате, которая будет длиться до сентября. Каждая команда проведет в квартетах по шесть матчей (дома и на выезде). По два лучших клуба из каждой группы выйдут в плей-офф.

Так, в группе "А" сыграют: карагандинский "Шахтер", шымкентский "Ордабасы", петропавловский "Кызыл-Жар" и СДЮСШОР №8 из Нур-Султана.

В этом квартете, по всей видимости, вся борьба за две путевки в четвертьфинал развернется между тремя представителями высшего дивизиона. Конечно, в отдельном матче любая, более слабая команда может преподнести сюрприз. Но на длинной дистанции андердогам решать задачи сложнее. Однако для СДЮСШОР №8 ,безусловно, будет интересно соперничать с клубами из сильнейшей лиги Казахстана.

В группу "B" попали костанайский "Тобол", "Тараз", "Атырау" и "Мактаарал" из Туркестанской области. Вероятно, и здесь можно назвать фаворитов за выход из квартета. На первый взгляд, это представители высшего дивизионе. Но не исключено, что команда Вахида Масудова сумеет ввязаться в борьбу.

В группе "C" наверняка намечается интрига. Здесь уже собраны только представители высшего дивизиона: "Астана", действующий обладатель трофея кызылординский "Кайсар", "Актобе" и уральский "Акжайык". Учитывая нынешнее состояние, "волки" представляются главными аутсайдерами. Но пока преждевременно оценивать их готовность к турниру, который стартует более чем через месяц. Кроме того, всегда интересны и непредсказуемы дерби между западно-казахстанскими клубами. И, безусловно, весьма любопытно будет понаблюдать за "Астаной".

В группе "D" также одни представители высшего дивизиона. Самый кубковый клуб алматинский "Кайрат" (девятикратный обладатель трофея) получил в соперники талдыкорганский "Жетысу", актауский "Каспий" и "Туран".

Теоретически, "Кайрат" можно отнести к главному фавориту группы. Однако пока неизвестно, что алматинцы, провалившие первый крун КПЛ, могут предложить соперникам.

"Кайрат" и "Астана" попали в "группы смерти". Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка страны, который прошел в 2019 году, победил "Кайсар". В финале "волки" обыграли "Атырау" - 2:1.

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Метки:
Кубок РК по футболу КПЛ-2021 Масудов Вахид Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Махтаарал ФК Первая лига Казахстана

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