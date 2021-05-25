"Кайрат" и "Астана" попали в "группы смерти". Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Казахстана-2021 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, что впервые турнир пройдет в новом формате. В групповом этапе примут участие 16 клубов. К 14-ти командам премьер-лиги присоединились два представителя из числа клубов первой и второй лиг - СДЮСШОР №8 и "Мактаарал".
16 участников по итогам жеребьевки были разделены на четыре группы. Каждая команда сыграет по шесть матчей. В следующий этап выйдут восемь команд – занявшие первые и вторые места в своих группах.
Группа "А": "Шахтер", "Ордабасы", "Кызыл-Жар", СДЮСШОР №8;
Группа "B": "Тобол", "Тараз", "Атырау", "Мактаарал";
Группа "C": "Астана", "Кайсар", "Актобе", "Акжайык";
Группа "D": "Кайрат", "Жетысу", "Каспий", "Туран".
Также прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Казахстана. На этой стадии турнира команды определят победителя по итогам двухматчевого противостояния.
Второе место группы B - второе место группы А;
Второе место группы D - второе место группы С;
Победитель группы С - победитель группы D;
Победитель группы А - победитель группы B.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!