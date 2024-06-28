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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Актобе? В QFL сделали заявление о матче финала Кубка Казахстана

Актобе? В QFL сделали заявление о матче финала Кубка Казахстана
©Qfl.kz

Глава Казахстанской футбольной лиги (QFL) Гани Кайназаров высказался о месте проведения финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, в финале Кубка Казахстан сыграют "Атырау" и "Актобе". Матч намечен на 29 сентября.

"Дорогие друзья!

В последние дни часто поступают вопросы, касательно места проведения финала QFL Кубка Казахстана по футболу. Как и ранее анонсировалось, решающая игра запланирована на 29 сентября. При этом, Лигой еще не принято окончательное решение по месту, где будет определен обладатель кубка.

Отмечу, что ранее QFL рассматривал несколько стадионов для проведения финала. В их числе был также Центральный стадион им. Кобыланды батыра в г. Актобе и руководству стадиона было направлено соответствующее предложение. Однако, решение проведения данного матча в г. Актобе не было принято и соответственно, Лига нигде ранее официально не объявляла место проведения финальной игры. Для нас очень важно чтобы стадион соответствовал всем требованиям и был удобным в плане логистики как для клубов, так и для болельщиков. Кроме того, придерживаясь спортивного принципа необходимо подобрать нейтральную арену.

Добавлю, что на сегодня мы рассматриваем проведение финала QFL Кубка Казахстана в нескольких городах. В ближайшее время на официальных ресурсах QFL мы объявим выбранный стадион и время начала игры. Уверен, что первое западное дерби в финале кубка войдет в историю и болельщики попадут на большой футбольный праздник", - заявил президент QFL Гани Кайназаров.

Напомним, в 1/2 финала "Актобе" по сумме двух матчей одолел "Елимай", а "Атырау" превзошел "Тобол".

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Метки:
Кубок РК по футболу Атырау ФК Актобе ФК Футбол

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