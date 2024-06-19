Драмой обернулся матч "Елимай" - "Актобе" за выход в финал Кубка Казахстана

"Елимай" и "Актобе" выявили финалиста Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Ответный матч 1/2 финала турнира в Семее завершился победой хозяев со счетом 2:1. "Актобе" первым вышел вперед после гола Максима Самородова на 36-й минуте.

Хозяева вслед за этим забили дважды: отличились роман Муртазаев на 51-й минуте и Дмитрий Шомко на 59-й минуте.

С 58-й минуты "Актобе" играл в меньшинстве после удаления Габи Кики. Однако это не позволило хозяевам развить преимущество.

Победа со счетом 2:1 также не позволила "Елимаю" выйти в финал Кубка Казахстана, поскольку в первой игре "Актобе" победил со счетом 2:0 и по итогам двух матчей оформил свое преимущество в противостоянии.

В финале красно-белые сыграют с "Атырау", который в другом полуфинале разгромил действующего обладателя трофея костанайский "Тобол".