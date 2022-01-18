В шаге от топ-5. Казахстанец попал в число лучших игроков года по CS:GO

Казахстанский игрок Gambit Esports по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Абай HObbit Хасенов занял шестое место в списке самых полезных киберспортсменов по версии авторитетного портала HLTV.org, передает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем году казахстанец помог своей команде стать чемпионом IEM Katowice, EPIC CIS League Spring, IEM Summer, BLAST Premier: Spring Finals, IEM Fall и V4 Future Sports Festival - Budapest. Также на счету "гамбитов" несколько других крупных турниров и топ-3 на PGL Major Stockholm 2021. Хасенов был признан самым ценным игроком на EPIC CIS League Spring 2021 и BLAST Premier: Spring Final 2021, а его средний рейтинг по итогам сезона составил 1.18.

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Напомним, что Хасенов в составе этой же команды становился победителем турнира серии major в Кракове в 2017-м. В июле прошлого года состоялось его возвращение в родной клуб, где он сразу же стал частью успешной команды.

Добавим, что в прошлом году звание лучшего игрока сезона досталось французу Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality.