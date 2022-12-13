Самая успешная команда Казахстана по CS:GO совершила рывок в мировом рейтинге

Новости спорта Киберспорт CS:GO
Сегодня 13:23
©HLTV

Легендарная команда из Казахстана AVANGAR добилась невероятного рывка в мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, за который играют казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Кайсар ICY Файзнуров, Алихан w1nt3r Копжанов, Аман ice Сейткалиев и Жандарбек sorrow Мамырбек, за неделю поднялся на 24 позиции и сейчас занимает 66-ю строчку.

Коллектив провел шесть матчей и одержал четыре победы. Так высоко команда забралась впервые с марта этого года.

Также хорошего прогресса добился Evil Genius казахстанца Санжара neaLaN Исхакова, который поднялся на четыре строчки и оказался на 24-м месте. 

Тем временем команда Алексея Qikert Голубева Outsiders занимает второе место, тогда как Cloud9 Абая Hobbit Хасенова - на седьмой позиции.

Напомним, что AVANGAR существует с 2017 года. В его составе есть команды по популярным дисциплинам - CS:GO и PUBG. В прошлом за коллектив выступали казахстанцы Тимур Тулепов, Алексей Голубев, Даурен Кыстаубаев, россиянин Али Джами и Санжар Кулиев из Узбекистана. В таком составе они добились невероятных успехов в 2019 году.

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Метки:
Киберспорт

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