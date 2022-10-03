Команды казахстанцев по CS:GO попали в топ-6 по итогам турнира c призовым фондом 800 000 долларов

Команды казахстанцев Абая Hobbit Хасенова и Алексея Qikert Голубева завершили выступления на турнире ESL Pro League Season 16 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом 800 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Outsiders, за который играет Голубев, уступил будущему чемпиону Vitality еще на стадии четвертьфинала. Упорные две карты завершились со счетом (13:16, 17:19). Между тем, казахстанец стал лучшим игроком в своем коллективе. Его рейтинг составил 1.10.

Cloud9 Хасенова в четвертьфинале одержал волевую победу над второй командой мира Faze Clan. Уступая после первой карты 13:16, они сумели взять верх в двух следующих (16:8, 16:11). Абай показал высокий уровень игры, добрав рейтинг в 1.08.

В полуфинале Cloud9 устроил настоящую мясорубку с Liqiud, будущим серебряным призером. Встреча прошла на трех картах и завершилась сложнейшей победой "жидких" (16:11, 13:16, 16:13), которые стали серебряными призерами.

Победитель турнира - Vitality - получил путевку на BLAST Premier World Final 2022 и выиграл 200 тысяч долларов. Команда Хасенова заняла третье место и заработала 55 тысяч долларов, а коллектив Голубева, став пятым, получил 32 500 долларов.