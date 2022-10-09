Команда самого успешного казахстанского киберспортсмена пробилась на чемпионат мира по CS:GO

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Сегодня 09:14
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Команда сильнейшего казахстанского киберспортсмена Абая Hobbit Хасенова по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Cloud9 одержала первую победу за два месяца, передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе группового раунда коллектив обыграл B8, 1WIN, G2 и Ninjas in Pijamas. Благодаря этому он обеспечил себе выход на  IEM Rio Major 2022 с призовым фондом миллион долларов в Рио-Де-Жанейро (Бразилия).

Сегодня, 9 октября, команда Хасенова сыграет с Team Spirit. Победитель противостояния получит путевку в основной этап, а проигравшему придется преодолевать предварительную стадию.

 

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Метки:
Хасенов Абай Киберспорт

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