Команда из США совершила рывок в рейтинге CS:GO на 192 строчки после подписания казахстанца

Команда Evil Geniuses по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) добилась невероятного прогресса после подписания казахстанца Санжара neaLaN Исхакова, передает корреспондент Vesti.kz.

Наш соотечественник перешел в команду месяц назад и помог ей подняться с 217-й на 25-ю строчку. Вместе с Исхаковым EG пробилась на закрытые квалификации на IEM Rio Major 2022 и добилась двух побед на ESL Pro League Season 16.

Прогресса в новом рейтинге добился и Cloud9 Абая Hobbit Хасенова. Он поднялся на три пункта и зацепился на восьмом месте. Коллектив Outsiders, за который играет другой казахстанец Алексей Qikert Голубев, остался на 16-й строчке.

Отметим, что все команды борются на соревновании ESL за путевку на BLAST Premier World Final 2022. Соревнование завершится 2 октября.