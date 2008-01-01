Команда казахстанцев по CS:GO вошла в тройку самых прибыльных в сезоне

Киберспортивная команда Virtus.pro заняла второе место в списке самых прибыльных в 2020 году по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Медведи", в составе которых играют два казахстанца Тимур Buster Тулепов и Алексей qikert Голубев, выиграли второй сезон Flashpoint. Всего за игровой год коллектив заработал 641 750 долларов, причем 80 процентов выигрыша пришлись на последний турнир.

Стоит отметить, что у команды был серьезный спад. В августе "медведи" находились на 39-й строчке мирового рейтинга. Сейчас Virtus.pro занимают десятую позицию, уступая лидерство в СНГ-регионе только NAVI (третье место). Удивительно, но "рожденные побеждать" при этом заработали меньше "медведей". На их счету 626 000 долларов.

Команда другого казахстанца Абая Hobbit Хасенова Gambit также успешно провела сезон. Она заработала 373 360 долларов и совершила сумасшедший рывок с 50-й позиции до 16-й строчки.

В прошлом году казахстанская команда AVANGAR сумела заработать более 700 000 долларов за сезон. Тогда клуб выиграл BLAST Pro Series Moscow и занял второе место на Berlin Major.