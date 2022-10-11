Команда казахстанца вернулась в топ-5 мирового рейтинга по CS:GO после попадания на ЧМ

Новости спорта Киберспорт CS:GO
Сегодня 13:37
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Команды казахстанцев Абая Hobbit Хасенова, Алексея Qikert Голубева и Санжара neaLaN Исхакова совершили рывок в мировом рейтинге по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) после попадания на IEM Rio Major 2022 с призовым фондом миллион долларов в Рио-Де-Жанейро (Бразилия), передает корреспондент Vesti.kz.

Причем команда Хасенова Cloud9 поднялась на одну позицию и вошла в топ-5 мирового рейтинга. На столько же пунктов улучшила свой рейтинг Evil Geniuses Исхакова, оказавшись на 21-й строчке. Сохранила свое 12-е место и Outsiders Голубева.

Лидерство в мировом рейтинге у Faze Clan. На второй строчке Natus Vincere. А тройку лидеров неожиданно пополнил Vitality, благодаря победе на турнире ESL поднявшийся на семь строк.

Коллективы казахстанцев пробились в групповой этап турнира, где сойдутся 16 коллективов, который пройдет с 22 по 27 октября. Половина из них пройдет в основной раунд, где сыграют с сильнейшими командами мира. Победитель соревнования будет известен 13 ноября и получит 500 000 долларов и путевку на BLAST Premier World Final 2022 и следующий чемпионат мира IEM Katowice 2023.

Отметим, что в мае на последнем чемпионате мира PGL Major Antwerp 2022 казахстанцы не смогли пробиться даже в плей-офф турнира. Такое случилось впервые за несколько лет.

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Метки:
Киберспорт Хасенов Абай

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