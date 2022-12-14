Команда казахстанца по CS:GO стартовала на турнире за миллион долларов

Команда казахстанца Алексея Qikert Голубева Outsiders стартовала на турнире BLAST Premier World Final 2022 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом миллион долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В первой игре бывшие Virtus.Pro встречались с Liquid и уступили на трех картах. Первая карта завершилась убедительной победой команды казахстанца 16:10, но следующие две она уступили с одинаковым счетом 8:16. Сам Голубев совершил 39 "убийств" и завершил противостояние с рейтингом 0.89.

В следующей игре Outsiders встретится с победителем противостояния Faze Clan - G2.

Отметим, что турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ) и завершится 18 декабря. Победитель получит 500 тысяч долларов.