Долгожданный Major. За кого болеть казахстанцам на главном турнире по CS:GO

26 октября в шведском Стокогольме стартует турнир серии Major по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) StarLadder Berlin с призовым фондом два миллиона долларов. Долгожданное событие объединит киберспортсменов со всего мира, в числе которых будут и казахстанцы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

120 геймеров из 24 сильнейших команд мира выявят первого чемпиона серии Major с 2019 года. На предварительной стадии сыграют 16 коллективов, половина из них пробьется во второй круг. Всего в соревновании выступят четыре представителя нашей страны.

На данном этапе в борьбу вступит гранд из СНГ - Virtus.Pro с казахстанцами Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым, а также Entropiq, за который играет Виктор Lack Болдырев. При этом последние получили путевку на соревнование буквально в заключительном турнире.

Отметим, что "медведи" начнут игрой с Pain, а Entropiq встретятся с немецким грандом BIG.

Восьмерка лучших отправится в следующий этап, где их будут ожидать сильнейшие команды по рейтингу, в числе которых и Gambit Абая Hobbit Хасенова.

Турнир впервые проводится с 2019 года, когда казахстанская команда Avangar вышла в финал и уступила там Astralis. Он завершится 7 ноября.

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