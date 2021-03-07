Лыжница сборной Норвегии Тереза Йохауг выиграла 30-километровый марафон классическим ходом на чемпионате мира - 2021 в немецком Оберстдорфе, пишет Eurosport.

Она показала результат 1:24:56,3 часа. На втором месте финишировала ее соотечественница Хайди Венг. Она уступила Терезе 2:34,2 минуты. "Бронза" – у шведки Фриды Карлссон, которая проиграла Венг 0,6 секунды.

Для Терезы Йохауг эта золотая медаль стала четвертой на чемпионате мира - 2021. Ранее она побеждала в 15-километровом скиатлоне, на 10-километровой разделке и в эстафете в составе сборной Норвегии. Всего у Йохауг 14 побед на ЧМ и 19 медалей разного достоинства.