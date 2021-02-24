После австрийского ужаса с участием Полторанина. Сборная Казахстана возвращается на чемпионат мира по лыжным гонкам

Сегодня, 24 февраля, в немецком Оберстдорфе начинается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предыдущее мировое первенство обернулось для сборной Казахстана настоящим кошмаром. Главный лыжник страны был втянут в скандал, последствия которого ощущаются до сих пор. Все подробности, а также о составе на ЧМ-2021 - в материале Vesti.kz.

В общем, ужасу в Зеефельде (Австрия), где и проходил тот самый чемпионат мира, два года. Начинался он довольно тепло для зимнего периода. По крайней мере все мы надеялись на медаль нашего лидера. Алексей Полторанин входил в число фаворитов на дистанции 15 километров классическим ходом.

Лыжи у Полторанина тогда катили прекрасно. В скиатлоне, где первые 15 километров преодолеваются "классикой", Полторанин, не загоняя себя на максимальные обороты, спокойно держался в главной группе. К промежуточному финишу он добежал седьмым, незначительно уступая лидеру гонки. В итоге он стал 11-м, отрепетировав перед своей "коронкой".

В день гонки появилась информация о том, что в Австрии был проведен рейд, выявивший нарушения антидопинговых правил. Под подозрение попали и якобы некоторые представители сборной Казахстана. Появилась тревога, которая усилилась непосредственно во время начала гонки - Полторанин не вышел на старт...

Долго ждать плохих новостей не пришлось. Оказалось, что полиция Австрии арестовала его по подозрению в применении допинга (там это является уголовным нарушением). Ему реально грозил тюремный срок.

После этого появилась еще одна информация: Полторанин признался в применении кровяного допинга и дал развернутые показания. Его после этого отпустили из-под стражи. В общем, в итоге его дисквалифицировали на четыре года.

Штормить продолжает до сих пор. Этим самым мы лишились не только сильного лидера, некогда символа чистых побед. Дополнительное давление на сборную оказывают другие подробности дела. Из обзора FIS стало известно, что казахстанец встал на запрещенный путь с 9 февраля 2018 года - именно в этот день в Пхенчхане состоялось открытие зимней Олимпиады.

Такой вот кошмар...

Предстоящий ЧМ будет первым без Полторанина, который на протяжении долгого времени являлся лидером. В Оберстдорфе в этом году выступят Виталий Пухкало, Олжас Климин, Евгений Величко, Наиль Башмаков, Константин Борцов, Валерия Тюленева, Анна Шевченко, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Ольга Мандрика, Дарья Ряжко, Айша Ракишева.

Сложно с кем-то связывать медальные надежды. Сборная провела не самую активную часть сезона перед мировым первенством. Не было нужной практики, не бились на Кубке мира. И во многом на это повлияла пандемия, лишившая нужного соревновательного опыта и возможности выступить на мировой лыжне.

Абсолютного дефицита в стартах не было. Например, лыжники выступили на внутренних стартах, а также на недавнем Кубке Восточной Европы в Алматы. Айша Ракишева, кстати, недавно принимала участие в чемпионате мира - юниорском/молодежном.

Интересно будет посмотреть актуальный расклад сил в мировых лыжных гонках. Все-таки не только Казахстан не мог выступить на главных стартах. Та же Норвегия включилась в борьбу с последних этапов. Она, к слову, вместе с Россией (в частности, Александр Большунов) традиционно будет главным фаворитом в борьбе за медали. Еще есть Швеция, США (Джессика Диггинс набрала отличный ход), Франция, Италия.

Добавим, что начнется ЧМ с квалификационных гонок. Основные соревнования стартуют 25 февраля.