В Нур-Султане презентована команда по велоспорту на треке Nur Sultan Cycling Team

Сегодня, 26 февраля, в Нур-Султане состоялась презентация трековой команды Nur Sultan Cycling Team, которая была создана при поддержке акимата города и Казахстанской федерации велоспорта, сообщает пресс-служба КФВС.

Nur Sultan Cycling Team - трековая команда, зарегистрированная в Международном союзе велосипедистов (UCI). В ее состав вошли молодые и перспективные гонщики, выступающие как на треке, так и на шоссе.

"Мы гордимся тем, что на предстоящие Олимпийские игры у нас завоевано семь лицензий, три из которых принадлежат трековикам.

Учитывая, что в Нур-Султане функционирует многотысячный велотрек, для федерации принципиально важным вопросом являлось возрождение трековой команды. После распада команды гонщики, которые становились призерами и победителями международных соревнований, были вынуждены остаться не у дел. Таким образом, имея один из лучших велотреков в мире, мы не имели трековой команды. Но необходимо отметить, что вопреки всему наши ребята все-таки очень успешно выступали на протяжении двух сезонов, набирали необходимые рейтинговые очки для завоевания лицензий.

Отрадно, что в вопросе возрождения команды нас поддержал акимат города Нур-Султана. Это действительно важное событие", - отметила генеральный секретарь Казахстанской федерации велосипедного спорта Асем Кунакбаева.

Генеральным менеджером команды назначен главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на треке Владимир Бушанский.

"В наши планы входит участие в чемпионате Азии, который пройдет в Нур-Султане. Мы надеемся, что подготовка будет успешной, а результаты предстоящих международных соревнований - высокими. В ближайшее время мы попытаемся оправдать доверие, возложенное на ребят и тренерский штаб", - подытожил Бушанский.

Проект финансируется акиматом Нур-Султана и фондом президента КФВС Нурлана Смагулова. В рамках инициативы данного фонда производится поддержка детского спорта. Во время презентации состоялась передача семи велосипедов на баланс ОСДЮШОР № 6.

Фото: КФВС©