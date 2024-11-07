"Все так делают". Главный тренер "Астаны" - о составе на еврокубки и борьбе за чемпионство

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о предстоящей игре общего этапа Лиги конференций против кипрского "Пафоса" и поделился мнением о борьбе за чемпионство в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Сегодня, 7 ноября астанчане в матче общего этапа сыграют на Кипре с "Пафосом".

- "Пафос" сейчас лучшая команда в чемпионате Кипра, имеет сильных исполнителей из Бразилии, Аргентины и Португалии. Лидируют в лиге с отрывом.

- Как получилось добраться до Кипра?

- Мы же добирались сюда из Алматы с долгой дорогой, провели в пути практически 24 часа. Сейчас провели тренировку, готовимся к матчу. В нашей паре "Пафос" фаворит, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны.

- Сейчас у "Астаны" плотный график, много игр было перенесено с лета на осень. С чем это связано?

- Это нормальная практика для квалификации еврокубков, все так делают. "Бранн", "Корвинул" и "Милсами" делали точно также, к тому же у нас очень большие и длинные расстояния географически.

- А как раньше приходилось играть команде на два фронта?

- Да, раньше два-три тура чемпионата переносили на апрель, но в этом году у нас такой возможности не было и пришлось перенести их на сентябрь-октябрь. Отсюда и бешеная нагрузка, плюс сказывается отсутствие чартеров из-за финансовых трудностей.

- В Алматы остались те игроки, которые сыграли в Костанае. Почему?

- В таком графике невозможно играть каждый матч. В матче с "Тоболом" было заметно, что мы уступаем в плане движения и эмоций.

- Получается, вы их сохранили на матч с "Жетысу"?

- Да, у нас есть шанс побороться за первое место. Задача - выиграть свой матч и надеяться на "Атырау". Но это уже будет в воскресенье, сейчас мы готовимся и настраиваемся на очень сложный матч, против сильного соперника.

Добавим, в КПЛ "Астана" перед последним туром, набрала 43 очка и занимает второе место в таблице. Лидирует "Кайрат", у которого 44 балла.