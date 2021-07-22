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Лига конференций
Вчера 23:51
 

"В конце бросили уже все силы": Бабаян назвал причину вылета "Астаны" из Лиги конференций

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"В конце бросили уже все силы": Бабаян назвал причину вылета "Астаны" из Лиги конференций Григорий Бабаян. ©Фото:Vesti.kz/Нурлан Алжабаев

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги двухматчевого противостояния с тиранским "Динамо Сити" в первом квалификационном раунде Лиги конференций, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги двухматчевого противостояния с тиранским "Динамо Сити" в первом квалификационном раунде Лиги конференций, передают Vesti.kz

В ответной встрече казахстанский клуб уступил сопернику со счётом 1:4, однако неделю назад добился минимальной победы в гостях – 1:0.

"Семьдесят минут играть в меньшинстве, старались там исправить ситуацию, но было очень сложно. Я говорю, на таком уровне такие ошибки допускать нельзя.

И если посмотреть на те моменты, которые мы создавали, играя вдесятером, наверное, больше сделать невозможно просто.

Хотя бы один момент реализуй – было бы полегче", – сказал Бабаян. 

"В основное время был момент, когда могли забить, еще плюс-минус два-три момента были. Конечно, открывались, соперник там в контратаки убегал, но в такой игре нужно было рисковать, у нас ничего другого не оставалось.

Хотели, конечно, но получилось. Абсолютно разные таймы – первый и второй. К сожалению, в конце бросили уже все силы, при счете 3:1.

Еще защитника вперед отправили, все замены использовали, чтобы тактику изменить, чтобы оказать давление. К сожалению, на самых последних минутах получили четвертый гол. 

Тяжело, конечно, так вылетать, тяжелое поражение. Но что есть, то есть. К сожалению, футбол на таком уровне такие ошибки не прощаются. 

Напомним, что победитель противостояния пробьётся во второй раунд отборочного цикла.

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