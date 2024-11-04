В "Астане" высказались о матче с "Челси" в Лиге конференций

Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов заявил, что задача на сезон полностью выполнена, передают Vesti.kz.

Параллельно Хамитжанов высказался о статусе игры против английского топ-клуба "Челси" в Лиге конференций.

"Я считаю, что мы уже выполнили задачу на сезон, в еврокубках была цель дойти до плей-офф, мы перевыполнили ее, вышли в группу, где сыграем с "Челси", сделав большой подарок казахстанским болельщикам.

В чемпионате Казахстана с учетом того, что весь сезон мы проводим на выезде, задача была тройка, чтобы получить путевку в еврокубки, мы уже вторые, плюс вышли в финал Кубка лиги.

Так что можно говорить о том, что задача на сезон выполнена полностью", - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.