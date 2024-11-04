В "Астане" высказались о матче с "Челси" в Лиге конференций
Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов заявил, что задача на сезон полностью выполнена, передают Vesti.kz.
Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов заявил, что задача на сезон полностью выполнена, передают Vesti.kz.
Параллельно Хамитжанов высказался о статусе игры против английского топ-клуба "Челси" в Лиге конференций.
"Я считаю, что мы уже выполнили задачу на сезон, в еврокубках была цель дойти до плей-офф, мы перевыполнили ее, вышли в группу, где сыграем с "Челси", сделав большой подарок казахстанским болельщикам.
В чемпионате Казахстана с учетом того, что весь сезон мы проводим на выезде, задача была тройка, чтобы получить путевку в еврокубки, мы уже вторые, плюс вышли в финал Кубка лиги.
Так что можно говорить о том, что задача на сезон выполнена полностью", - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.
Напомним, матч "Астаны" с "Челси" в рамках пятого тура общего этапа Лиги конференций состоится 12 декабря.
Ранее Хамитжанов сделал заявление о матче с "Тоболом" и шансах "Кайрата" на чемпионство.
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