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В "Астане" высказались о матче с "Челси" в Лиге конференций

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В "Астане" высказались о матче с "Челси" в Лиге конференций ©ФК "Астана"

Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов заявил, что задача на сезон полностью выполнена, передают Vesti.kz.

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Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов заявил, что задача на сезон полностью выполнена, передают Vesti.kz.

Параллельно Хамитжанов высказался о статусе игры против английского топ-клуба "Челси" в Лиге конференций.

"Я считаю, что мы уже выполнили задачу на сезон, в еврокубках была цель дойти до плей-офф, мы перевыполнили ее, вышли в группу, где сыграем с "Челси", сделав большой подарок казахстанским болельщикам.

В чемпионате Казахстана с учетом того, что весь сезон мы проводим на выезде, задача была тройка, чтобы получить путевку в еврокубки, мы уже вторые, плюс вышли в финал Кубка лиги.

Так что можно говорить о том, что задача на сезон выполнена полностью", - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

Напомним, матч "Астаны" с "Челси" в рамках пятого тура общего этапа Лиги конференций состоится 12 декабря.

Ранее Хамитжанов сделал заявление о матче с "Тоболом" и шансах "Кайрата" на чемпионство.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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