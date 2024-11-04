В "Астане" сделали заявление о матче с "Тоболом" и шансах "Кайрата" на чемпионство

Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал итог матча с "Тоболом" в рамках 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией закончился матч "Астаны" и "Тобола" в КПЛ

- Поздравляю "Тобол" с абсолютно заслуженной победой! Хотелось бы пожелать Нурболу Жумаскалиеву и его команде успеха в борьбе за еврокубки. Считаю, что футболисты "Астаны" в матче с костанайцами были опустошенными, как в эмоциональном плане, так и не хватало свежести в плане физики. Команде крайне тяжело играть в таком сумасшедшем графике, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

- Остался один тур, верите ли Вы в то, что команда осталась в борьбе за титул?

- ...если "Кайрат" станет чемпионом, может быть это будет логичным в год юбилея клуба, порадуюсь за них и от всей души буду болеть в следующем году в Лиге чемпионов и желать им попадания в общий этап еврокубков. В целом же впереди последний матч чемпионата, ребята сыграют в свой футбол, выйдут за победой, а дальше Всевышний сам определит, кто заслуживает быть чемпионом.

Отметим, что заключительный, 26-й тур КПЛ состоится 10 ноября, 12 команд одновременно сыграют в шести матчах, и там все решится.

Задачи клубов на последний тур КПЛ: борьба за золото и погоня за последней путевкой в еврокубки