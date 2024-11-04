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В "Астане" сделали заявление о матче с "Тоболом" и шансах "Кайрата" на чемпионство

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В "Астане" сделали заявление о матче с "Тоболом" и шансах "Кайрата" на чемпионство ©ФК "Астана"

Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал итог матча с "Тоболом" в рамках 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал итог матча с "Тоболом" в рамках 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией закончился матч "Астаны" и "Тобола" в КПЛ

- Поздравляю "Тобол" с абсолютно заслуженной победой! Хотелось бы пожелать Нурболу Жумаскалиеву и его команде успеха в борьбе за еврокубки. Считаю, что футболисты "Астаны" в матче с костанайцами были опустошенными, как в эмоциональном плане, так и не хватало свежести в плане физики. Команде крайне тяжело играть в таком сумасшедшем графике, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба. 

- Остался один тур, верите ли Вы в то, что команда осталась в борьбе за титул? 

- ...если "Кайрат" станет чемпионом, может быть это будет логичным в год юбилея клуба, порадуюсь за них и от всей души буду болеть в следующем году в Лиге чемпионов и желать им попадания в общий этап еврокубков. В целом же впереди последний матч чемпионата, ребята сыграют в свой футбол, выйдут за победой, а дальше Всевышний сам определит, кто заслуживает быть чемпионом.

Отметим, что заключительный, 26-й тур КПЛ состоится 10 ноября, 12 команд одновременно сыграют в шести матчах, и там все решится.

Задачи клубов на последний тур КПЛ: борьба за золото и погоня за последней путевкой в еврокубки

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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