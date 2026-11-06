Узбекистанец поучаствовал в разгроме и вывел клуб в лидеры Лиги конференций

Швейцарский "Лугано" обыгран на своём поле литовский "Кауно Жальгирис" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Ди Корнаредо" завершилась разгромом со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Все мячи были забиты в первом тайме.

Первое взятие ворот в этой игре на 11-й минуте оформил Янис Симиньяни. На 24-й минуте Эзган Алиоски сделал счёт 2:0. Окончательный результат на 32-й минуте установил Даниэл Душ Сантуш, которому ассистировал защитник сборной Узбекистана Бехруджон Каримов.

Таким образом, "Лугано" набрал девять очков и по дополнительным показателям лидирует в таблице общего этапа турнира. Литовский клуб после трёх поражений занимает последнее, 36-е место на общем этапа Лиги конференций.