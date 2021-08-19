Уверенность в силах и кадровые потери. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Фола" - "Кайрат"

Сегодня, 19 августа, "Кайрат" проведет на выезде первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Фолы" из Люксембурга. Корреспондент Vesti.kz попытался предугадать состав алматинцев и сделал прогноз на матч.

"Желто-черные" продолжают испытывать кадровые проблемы. В Люксембурге не смогут сыграть Нуралы Алип, Денис Поляков и Айбол Абикен. У первого перебор желтых карточек, а последние двое дисквалифицированы после удалений в ответном матче квалификации Лиги Европы с "Алашкертом".

В связи с этим, вероятно, исполняющий обязанности главного тренера Артем Гавриленко выберет следующий состав:

В воротах сыграет Стас Покатилов. В обороне слева-направо: Ян Вороговский, Раде Дугалич, Маки Баньяк и Дино Миканович. Впрочем, не исключен вариант с появлением на левом фланге обороны Камо Оганесяна или Сергея Кейлера.

В полузащите выбор у Гавриленко не столь широкий. Отсутствие Абикена и Полякова, скорее всего, вынудит поставить в опорную зону молодых Андрея Ульшина или Арсена Буранчиева. А возможно, при игре в ромб он задействует обоих.

Непонятна ситуация с Небойшей Косовичем. Поэтому в стартовом составе напрашивается кандидатура Рикарду Алвеша или Данияра Усенова. Нельзя забывать и о вероятной игре с вингерами, роли которых могут исполнить все те же Вороговский, Оганесян, а также Гулжигит Алыкулов.

Что касается форвардов, то здесь предсказуемо следующее сочетание: Хосе Канте и Артур Шушеначев на позиции чистых нападающих, и Вагнер Лав под ними.

Предыдущие матчи "Кайрата" в еврокубках породили множество вопросов, касающихся качества игры алматинцев. Напомним, "желто-черные" вылетели из Лиги чемпионов после разгромного поражения от "Црвены Звезды" (0:5), а затем покинули Лигу Европы, проиграв армянскому "Алашкерту" (0:0 и 2:3). Фиаско в Ереване стало причиной отставки Кирилла Кекера, который, побыв некоторое время исполняющим обязанности главного тренера, обживался в полноценной роли наставника "Кайрата".

Эти неудачи должны подстегнуть алматинцев если не на подвиг, то на рациональное решение задачи по выходу в групповую стадию Лиги конференций. "Кайрат" по стоимости игроков почти в десять раз превосходит соперника. Но это не должно вводить в заблуждение. Ценник на футболистов "Алашкерта" был в четыре раза меньше кайратовского, но это не помешало армянам показательно деклассировать алматинцев.

К тому же "Фола" сумела преподнести сенсацию, выбив из дальнейшей борьбы в Лиге конференций чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер", и до кучи расправилась с североирландским "Линфилдом".

Впрочем, стоит полагать, что "Кайрат" попытается сыграть с позиции силы и сумеет реализовать свой потенциал по максимуму. Важнейшей составляющей успеха будет спокойствие в действиях обороны и эффективность при реализации голевых моментов. Пока что образцовыми в этом плане были матчи с "Маккаби" и первая встреча с "Црвеной Звездой". Есть предчувствие, что в поединке с "Фолой" алматинцы выиграют.

Прогноз Vesti.kz на предстоящий матч - победа "Кайрата" со счетом 2:1.

Напомним, победитель этой пары квалифицируется в групповой этап Лиги конференций. Помимо "Кайрата", сегодня свою игру на этой же стадии турнира проведет "Шахтер", который сыграет в Нур-Султане с израильским "Маккаби" (Тель-Авив).

Матч "Фола" - "Кайрат" начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. Стартовый свисток поединка "Шахтер" - "Маккаби" прозвучит в 19:00. Прямую трансляцию обеих встреч можно будет посмотреть по этой ссылке.

Фото: ФК "Кайрат"©

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