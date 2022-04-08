УЕФА заинтересовался потасовкой тренеров после матча Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследования по итогам матчей Лиги конференций, сообщает Р-Спорт.

Отмечается, что после матча 1/4 финала Лиги конференций "Буде-Глимт" - "Рома" (2:1) в подтрибунном помещении между главным тренером норвежского клуба Хьетилем Кнутсеном и тренером вратарей итальянской команды Нуну Сантошем произошла потасовка.

По информации итальянских СМИ, Кнутсен напал на тренера вратарей "Ромы". В норвежском клубе опровергли эту информацию, назвав зачинщиком потасовки Сантоша. УЕФА теперь расследует этот инцидент.

Еще одно дело открыто в отношении обоих участников четвертьфинальной встречи Лиги конференций "Марсель" - ПАОК (2:1). Болельщики команд использовали файеры, бросали посторонние предметы на поле, а также устроили массовые беспорядки.

Ответные игры пройдут 14 апреля.

В полуфинале встретятся следующие команды: "Буде-Глимт"/"Рома" - "Лестер"/ПСВ, "Марсель"/ПАОК - "Фейеноорд"/"Славия".

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