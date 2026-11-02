Официальный аккаунт Лиги конференций в соцсетях отметил комбинационные действия игроков алматинского "Кайрата" в матче первого тура розыгрыша общего этапа против "Риги" (1:1), сообщают Vesti.kz.

В игре против латвийской команды игроки алматинцев исполнили несколько передач в центре поля. А героем эпизода стал испанской форвард Марк Гуаль остроумно пропустивший пас на Эдмилсона.

"Без касания", - описывается комбинация алматинцев.

Отметим, что "Кайрат" провёл два матча в Лиге конференций.

На выезде "желто-чёрные" сыграли вничью с "Ригой", а на своём поле разгромно уступили греческому "Панатинаикосу" (1:5).

5 ноября подопечные Жоры Арутюняна сыграют в Италии против "Аталанты".