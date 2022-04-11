УЕФА наказал тренеров за потасовку после матча в еврокубке

Главный тренер "Буде-Глимт" Хьетиль Кнутсен и тренер вратарей "Ромы" Нуну Сантуш временно отстранены из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (2:1). Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Не уточняется, смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.

Ранее капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини рассказал, как наставник "Буде-Глимт" напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. В норвежском клубе в свою очередь заявили о том, что тренер итальянцев напал первым.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Ранее клуб из Норвегии установил рекордную победную серию.

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