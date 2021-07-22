Два тяжёлых теста за 3 дня: что поможет "Астане" в битве на два фронта?

Сегодня, 9 июля, "Астана" начинает свой путь в квалификации Лиги конференций. Вместе с этим для подопечных Григория Бабаяна стартует сложнейший этап сезона, особенно учитывая кадровый дефицит. Корреспондент Vesti.kz - о главном барьере семикратных чемпионов Казахстана.

В полночь по казахстанскому времени в Эльбасане (Албания) пройдёт первая игра стартового раунда квалификации Лиги конференций против местного "Динамо Сити". Для выхода в основную часть турнира казахстанцам нужно преодолеть четыре раунда отборочного цикла.

18 часов дороги и матч с "Астаной" на следующий день

"Астана" отправилась на выезд за два дня до матча, 7 июля. Команда летела в Албанию через Стамбул (Турция) с пересадкой в несколько часов. В итоге, по словам главного тренера Бабаяна, коллектив был в пути 18 часов, и аналогичный путь предстоит им по окончании встречи.

Матч закончится ближе к 2 часам ночи, 10 июля, а уже в воскресенье, 12 июля, в 19:00, команда сыграет домашний матч КПЛ против "Актобе". В лучшем случае футболисты "Астаны" прилетят домой в ночь с пятницы на субботу, а уже в воскресенье их ждёт непростой матч с "Актобе", которому они проиграли две с половиной недели назад в гостях (0:2).

Дилемма: заработок или борьба за медали?

У "Астаны" имеются финансовые проблемы, о которых в курсе все, а это породило дефицит кадров в составе. В итоге команда ослабла, бороться на всех фронтах стало сложнее, а игроков элементарно не хватает, чтобы проводить плановую ротацию между чемпионатом и еврокубками.

Но для "Астаны" важны оба турнира. Ведь еврокубки позволяют команде зарабатывать деньги и укреплять статус, а премьер-лига - бороться за медали и участие в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому отказываться от чего-то в пользу другого не получится.

Перед стартом Лиги конференций "Астана" усилилась двумя игроками, подписав защитника "Елимая" Ивана Миладиновича, а также вингера "Тобола" Дамира Марата. За несколько недель до этого из "Жениса" перебрался и полузащитник Александр Меркель. Однако некоторых внимательных болельщиков напрягает сей факт, что и Марат, и Миладинович не сумели выиграть конкуренцию за место в составе в своих прежних клубах. Поэтому тут, скорее всего, всё дело в желании "Астаны" иметь хоть кого-то для ротации.

Как "Астана" сыграет два матча за три дня?

Сейчас производить ротацию уже не кажется чем-то невозможным. К примеру, в сегодняшней игре "Астана" может рассчитывать и на вернувшегося после чемпионата мира Ивана Башича. Алибек Касым, который последние недели не был доступен из-за травмы, попал в заявку, однако маловероятно, что он сыграет в Албании в старте. Также прогнозируем, что может сыграть Абзал Бейсебеков, так как в КПЛ он пропустит следующий матч из-за дисквалификации, а при распределении игроков для ротации это крайне важно учитывать.

Поэтому напрашивается примерно такой состав: Чондрич - Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский - Башич, Бейсебеков, Исламхан - Томасов, Каримов, Абраев.

Играть на следующий день после 18-часового перелёта, которому предшествовал непростой еврокубковый матч, крайне сложно. Поэтому в матче с "Актобе" Бабаян почти точно пойдёт на ротацию.

Состав может выглядеть так: Сейсен - Миладинович, Касым, Ануаров - Марат, Меркель, Караман, Шомко - Аханону, Басманов, Калтанов.

Самой большой проблемой станет то, что "Астана" не сможет выжимать из себя 100 процентов в еврокубках или КПЛ. Весь имеющийся ресурс придётся распределять между двумя турнирами.

Прямая трансляция матча "Динамо Сити" - "Астана" в Лиге конференций

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