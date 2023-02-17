Турецкие фанаты поблагодарили казахстанских спасателей перед матчем Лиги конференций

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Вчера 07:54
©twitter.com/Trabzonspor

Фанаты турецкого "Трабзонспора" устроили перфоманс перед домашним матчем 1/16 финала против швейцарского "Базеля", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Болельщики поблагодарили спасателей из многих стран, задействованных в зоне разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции.

На баннере изображен спасатель, который держит на руках ребенка, извлеченного из-под завалов. На каске спасателя флаги стран, в том числе и Казахстана, а на руке повязка с надписью "Спасибо".

Накануне стало известно о том, что число жертв стихийного бедствия в Турции, которое произошло 6 февраля, составляет свыше 36 тысяч человек. Землетрясение также затронуло сопредельную Сирию, где, по некоторым данным, погибли шесть тысяч человек.

Отметим, что в настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить  поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

 Фото: twitter.com/Trabzonspor©

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Метки:
Турция Лига конференций МЧС Казахстана Землетрясение

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