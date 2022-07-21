Главный тренер "Тобола" Милан Миланович высказался о победе в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций, назвав важные моменты игры, сообщает пресс-служба клуба.

"Тобол" на своем поле переиграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс", а тренер прокомментировал забитые голы.

"В первом тайме играли хорошо, но не забили. Было два-четыре момента. Не знаю точно. Но во втором тайме сыграли немного жестче, выигрывали единоборства, и контроль мяча был у нас. В конце забили два гола после стандартных положений. Мне все равно, как забили, важнее, что забили и не пропустили.

Сейчас нас ждет тяжелая дорога до Гибралтара. И потом надо подготовиться к следующей игре. Я уже нервничаю, ведь не знаю, что будет завтра или послезавтра... Но надо, чтобы силы были у игроков, и мы прошли дальше", - подытожил Миланович.

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