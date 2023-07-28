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У "Тобола" новая звезда: он разорвал "Базель" и должен играть в сборной Казахстана

У "Тобола" новая звезда: он разорвал "Базель" и должен играть в сборной Казахстана
©ФК "Тобол"

"Тобол" сокрушил "Базель" в первом матче квалификации Лиги конференций, а одним из героев этой встречи стал молодой полузащитник Ислам Чесноков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом таланте, который раскрылся в Костанае и громко стучится в двери сборной Казахстана. 

Чесноков обратил на себя внимание уже на старте сезона чемпионата Казахстана. Технически оснащенный вингер, с левой рабочей ногой и перманентным стремлением обострять и идти в обыгрыш. Молодых казахстанцев с такими характеристиками крайне мало и поэтому игрок "Тобола" бросался в глаза. 

Слаломные проходы на дриблинге и неплохо поставленный удар проявлялись в Исламе еще в юношеские годы. Например, вот его гол за родной "Восток" в 2015 году. 

Чесноков забил и отдал в стартовых трех турах КПЛ, а затем оказался в расширенном списке сборной Казахстана.

Да, игрока в итоге не вызвали, но главный тренер "Тобола" Милич Чурчич уже тогда не сомневался в его будущем: 

"Прогресс Чеснокова? Я его знаю еще по чемпионату Беларуси. Тогда увидел его качества, хорошая левая нога, он талант. Ему нужно работать, но это нормально, что он оказался в списке сборной. Он хороший футболист, но будет еще лучше"

Позже результативность Чеснокова снизилась, хотя периодически он напоминал о себе. В частности, оформил гол и ассист в матче с "Кайратом". 

На июньские матчи отбора ЧЕ-2024 игрока "Тобола" вновь рассматривал тренерский штаб сборной, однако Магомед Адиев решил, что еще не время и объяснил свое решение следующим образом: 

"Чеснокова долго рассматривали. Но на его позиции могут сыграть много игроков, мы набрали количество необходимых футболистов и он получился лишним. Но в дальнейшем продолжим с большим интересом за ним следит"

Новый буст в сезоне придал Чеснокову старт в Лиге конференций. Ислам был одним из лучших в первом матче с финской "Хонкой" (оформил ассист), а теперь блеснул на еще более высоком уровне в противостоянии со швейцарским "Базелем". 

Может складываться ложное впечатление, что Ислам типичный правофланговый вингер с левой ногой, заточенный как правило под одно действие - смещение в центр и удар. Но в действительности арсенал Чеснокова более разнообразный. Он способен атаковать как с левого фланга, так и с правого. С "Базелем" вингер заработал пенальти после захода как раз с левого фланга. А позже забил, зайдя в штрафную уже с правого полуфланга. 

Продолжая изучать портрет Чеснокова, заметим, что он достаточно вынослив, способен быстро восстанавливаться после индивидуальных проходов и постоянно нацелен на креатив, на игру вперед. Именно Чесноков был мотором "Тобола" в прошедшем матче с "Базелем". Он провоцировал оборону соперника на ошибки, прессинговал и большая часть атак костанайцев шла через него. Тут надо отметить и вклад Чурчича, который сделал "Тобол" одной из самых привлекательных команд Казахстана с игровой точки зрения. Сербский специалист не ограничил того же Чеснокова, а наоборот дал ему свободу и право на ошибку. В этом часто ощущается разница между европейскими и казахстанскими специалистами, и тут Исламу повезло, он попал к тренеру, который ему был необходим на данном этапе карьеры. 

Такие игры позволяют нам говорить о том, что теперь Чесноков должен быть не просто кандидатом в сборную, но и претендентом на основной состав. Да, в сборной есть свои нюансы, в частности Магомед Адиев редко играет с вингерами, скорее он использует инсайдов или выводит игрока атаки в центр нападения (как было с Максим Самородовым). Но с точки зрения напора, креатива и уверенности в себе, возникает ощущение, что Чесноков подходящий для Адиева игрок, и тренер найдет ему применение. 

Теперь Исламу предстоит лишь подтверждать свой уровень и продолжать развиваться, ведь в проекции сборной очень важно быть не просто ярким футболистом, но и стабильным. 

Фото: ФК "Тобол"©

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 17 12 3 2 23-13 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28
5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10
14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций Сборная РК по футболу КПЛ

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