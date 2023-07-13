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"Тобол" проигрывает после первого тайма домашнего матча Лиги конференций

"Тобол" проигрывает после первого тайма домашнего матча Лиги конференций
©ФК "Тобол"

В Костанае завершился первый тайм матча первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный "Тобол" принимает финский клуб "Хонка", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.

Следить подробнее за статистикой матча можно по этой ссылке.

В прямом эфире встречу показывает телеканал Qazsport.

Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).

Победитель противостояния "Тобол" - "Хонка" во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский "Базель".

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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