"Тобол" проигрывает после первого тайма домашнего матча Лиги конференций

В Костанае завершился первый тайм матча первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный "Тобол" принимает финский клуб "Хонка", сообщают Vesti.kz.
Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.
Следить подробнее за статистикой матча можно по этой ссылке.
В прямом эфире встречу показывает телеканал Qazsport.
Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).
Победитель противостояния "Тобол" - "Хонка" во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский "Базель".
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