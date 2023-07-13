Прямая трансляция первого матча "Тобола" в Лиге конференций

Сегодня, 13 июля, костанайский "Тобол" проведет первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Соперником будет финский клуб "Хонка". Сама встреча пройдет в Костанае.
В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport, начало в 21:00 по времени Астаны.
Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).
Победитель противостояния "Тобол" - "Хонка" во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский "Базель".
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