"Тобол" объявил состав на матч с "Дерри Сити" в Лиге конференций

Костанайский "Тобол" объявил состав на первый матч с североирландским "Дерри Сити" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Сама встреча пройдет в Костанае и начнется в 20:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.
Стартовый состав "Тобола": Иван Коновалов (В) – Роман Асранкулов, Иван Рогач, Боян Младович, Багдат Каиров – Самат Жарынбетов, Серикжан Мужиков (К), Рамазан Оразов – Милан Вукадинович, Ислам Чесноков, Серж Дебле;
Резерв: Султан Бусурманов (В) – Данияр Семченков, Альберт Габараев – Игор Иванович, Евгений Шахов, Йован Илич, Павел Забелин, Бейбит Галым, Тимур Жакупов – Павел Киреенко, Момчило Мркаич.
"Дерри Сити": Брайан Махер (В) – Бен Догерти, Кэмерон Макдженнет (К), Марк Коннелли, Ронан Бойс – Уилльям Петчинг, Саду Диалло, Адам О'Райли – Майкл Даффи, Пол Макмаллан, Киан Кэванах;
Резерв: Тайг Райан (В), Джек Ле-Мойнан (В) – Киран Колл, Шейн Макэлени – Брендон Кэванах, Джордан Макэнефф, Кэмерон Даммиган – Патрик Макэлени, Джейми Макгонигл, Дэнни Маллан.
Ответная игра команд состоится 18 августа в Ирландии.
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