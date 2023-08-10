Прямая трансляция матча "Тобол" - "Дерри Сити" в Лиге конференций

Сегодня, 10 августа, "Тобол" проведет первый матч с ирландским "Дерри Сити" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Костанае и начнется в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответная игра команд состоится 18 августа в Ирландии.

Победитель пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ