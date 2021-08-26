"Техника уже была забронирована, люди готовились". Директор Qazsport прояснил ситуацию с трансляцией матча "Кайрата" в Лиге конференций

Директор телеканала Qazsport Наги Бакытбеков объяснил причины отсутствия показа матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между "Кайратом" и "Фолой". В разговоре с корреспондентом Vesti.kz руководитель также отметил, что переговоры о покупке телевизионных прав на показ еврокубковых турниров нового сезона уже ведутся.

"Первый матч, так же, как и этот, планировали показать в прямом эфире. Но, как вы знаете, телевизионные права принадлежат в квалификационных матчах домашним командам. У "Фолы" была трехкамерная съемка, которая не соответствует международным телевизионным стандартам".

"Что касается этого матча, то техника уже была забронирована, люди готовились к осуществлению съемки и трансляции. В понедельник ситуация изменилась. "Кайрат" поднял цену на показ матча, которая оказалась для нас неподъемной. Но мы ничего в адрес клуба не говорим, это маркетинговый ход, понимаем. У нас есть свой ориентировочный бюджет, от которого мы должны отталкиваться. С сетки вещания мы не снимали матч вплоть до вчерашнего вечера, когда состоялся последний раунд переговоров", - сказал Бакытбеков.

Также директор телеканала дал понять, что в случае выхода в групповой этап турнира продажей ТВ-прав будет заниматься уже не клуб, а непосредственно УЕФА. Он отметил, что переговоры по приобретению пакета прав на показ всех трех еврокубковых турниров уже ведутся. О дальнейших результатах будет сообщено позже.

Напомним, что сегодняшний матч между "Кайратом" и "Фолой" пройдет в Алматы, и начнется в 20:00 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале алматинского клуба.

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