"Снимем и покажем в прямом эфире!". Почему Qazsport отказался от трансляции решающего матча "Кайрата" в Лиге конференций?

Сегодня, 26 августа, алматинский "Кайрат" проведет ответный матч с люксембургской "Фолой" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако данная встреча отсутствует в программе трансляций у Qazsport. Хотя еще неделей ранее телеканал заявлял, что покажет домашний матч "Кайрата".

"Уважаемые телезрители! Телеканал Qazsport не покажет трансляцию первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА "Фола" - "Кайрат" в связи с отсутствием телевизионной съемки.

Люксембургский клуб будет производить интернет-съемку на 3 камеры, которая не соответствует международным телевизионным стандартам. Поэтому онлайн-трансляцию игры на своем официальном YouTube-канале будет показывать ФК "Кайрат".

Но сообщаем, что ответный (домашний) матч, который состоится 26 августа в Алматы, наш телеканал снимет и покажет в прямом эфире!" - говорилось в сообщении телеканала.

Между тем журналист Айдын Кожахмет сообщает, что трансляция отсутствует по причине того, что Qazsport не договорился по цене с "Кайратом".

"Еще до вечера среды трансляция ответного матча плей-офф Лиги конференций между "Кайратом" и "Фолой" стояла в эфирной сетке телеканала Qazsport. Но затем стало окончательно ясно, что по ТВ мы эту игру не увидим.

Причина довольно банальна - стороны не договорились по финансовым условиям. "Кайрат" запросил сумму, оказавшуюся неподъемной для вещателя. Цифры мне никто не назвал, но знаю, что они почти в 10 раз превышают те, что платил канал алматинцам за предыдущие раунды.

Вообще хочу отметить, что Qazsport покупал права на показ матча лишь у "Кайрата". У "Тобола" и "Шахтера" условия были иные - на основе бартера: канал обеспечивает продакшен и подъем сигнала на спутник во время домашних матчей (в среднем это обходится в 2-3 миллиона тенге за игру), обеспечивает прием сигнала и предоставляет эфирное время на ответный поединок, а взамен получает возможность показать матч.

Поскольку я сам работал над переговорами между клубами, участвовавшими в Лиге конференций, и бродкастером, то знаю все нюансы и условия этой работы. Выгода клубов заключалась в наличии определенного рекламного времени до, во время и сразу после окончания трансляции. Мы потянули спонсоров, и доходы эти пошли в кассы клубов.

"Кайрат" же был в более привилегированном положении: команда играла в Лиге чемпионов, статус турнира выше (правда, мне не совсем ясно, почему изменился ценник, учитывая более низкий статус турнира). Поэтому условия алматинцы выдвинули иные. Это вполне нормально, клубы должны зарабатывать. Но в этот раз условия "Кайрата" оказались куда выше, нежели до этого, и Qazsport просто не имеет таких средств. Причем алматинцы в переговорах заняли твердую позицию и не пошли ни на какие уступки. Это ни в коем случае не камень в огород клуба. Бизнес есть бизнес. Нет ничего зазорного в желании заработать как можно больше", - написал источник.

Добавим, что трансляция матча "Кайрат" - "Фола" будет доступна на официальном YouTube-канале алматинского клуба.

В первом матче "Кайрат" на выезде разгромил "Фолу" со счетом 4:1.

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