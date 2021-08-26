Прямая трансляция ответных матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций

Сегодня, 26 августа, алматинский "Кайрат" и карагандинский "Шахтер" проведут ответные матчи за выход в группу Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, подопечные Курбана Бердыева примут на Центральном стадионе в Алматы люксембургскую "Фолу". Начало игры в 20:00 по времени Алматы. Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале "Кайрата".

А "горняки" в Тель-Авиве сыграют с местным "Маккаби". Этот матч начнется в 23:30 и будет показан телеканалом Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, в первом матче "Кайрат" на выезде разгромил "Фолу" со счетом 4:1, а Шахтер" в Нур-Султане уступил "Маккаби" - 1:2.

Казахстан остался без трансляции матчей "Кайрата" и "Шахтера" в Лиге конференций?

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