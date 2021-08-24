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Казахстан остался без трансляции матчей "Кайрата" и "Шахтера" в Лиге конференций?

Казахстан остался без трансляции матчей "Кайрата" и "Шахтера" в Лиге конференций?
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Казахстанские болельщики могут не увидеть матчи алматинского "Кайрата" и карагандинского "Шахтера" в Лиге конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации МПН, телеканал Qazsport все еще не купил права на трансляции основной стадии еврокубков. По одной из версий, проблема в общем подорожании пакета, так как добавился новый турнир - Лига конференций УЕФА.

"В общем, у "Кайрата" есть отличные шансы попасть в группу, но в Казахстане легально на их игры посмотреть будет нельзя. Парадокс.

Будем надеяться, что все вскоре решится, как это случилось с трансляциями Олимпиады. Возможно, на помощь придут букмекеры", - пишет источник.

Напомним, 26 августа казахстанским клубам предстоит провести ответные матчи за выход в группу ЛК. Так, "Кайрат" в Алматы в 20:00 примет люксембургскую "Фолу", а "Шахтер" в 23:30 в Тель-Авиве сыграет с "Маккаби". Обе игры Qazsport покажет в прямой трансляции.

В первом матче "Кайрат" на выезде разгромил "Фолу" со счетом 4:1, а Шахтер" в Нур-Султане уступил "Маккаби" - 1:2.

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Метки:
Кайрат ФК Шахтер ФК Лига конференций УЕФА

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