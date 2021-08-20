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Стали известны судьи ответных матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций

Стали известны судьи ответных матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций
Фото: Eurosport©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Определились судьи, которые обслужат ответные матчи "Кайрата" и "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч "Кайрат" - "Фола" пройдет 26 августа в Алматы. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Главным рефери будет Фран Йович, его помощники - Хрвое Радич и Лука Пушич. Все они из Хорватии. Первая игра в Люксембурге завершилась со счетом 4:1 в пользу алматинского клуба.

Матч "Маккаби" (Тель-Авив) - "Шахтер" пройдет 26 августа в Израиле. Начало - в 23:30 по времени Нур-Султана. На игре будет работать черногорская бригада судей. Главным будет Никола Дабанович, его ассистенты - Милован Джукич и Владан Тодорович. Первая игра в столице Казахстана на стадионе "Астана Арена" завершилась со счетом 2:1 в пользу израильского клуба.

Победители пар выйдут в группу Лиги конференций.

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Метки:
КПЛ-2021 Лига конференций Израиль Кайрат ФК Шахтер ФК

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