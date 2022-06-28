Соперник "Кайрата" по квалификации Лиги конференций венгерская "Кишварда" назначила нового главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новым наставником венгерского клуба стал 52-летний Ласло Торок. "Во время своей презентации я сначала поздравил команду с их последним сенсационным выступлением и достижением, и я рад возможности присоединиться к этой команде, к этому профессиональному персоналу", - сказал Торок.

Торок сменил на этом посту Габора Эроша.

Напомним, что "Кайрат" 21 июля примет этого соперника на своем поле. Ответный матч пройдет в Венгрии 28 июля.

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