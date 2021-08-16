Сенсация в Казахстане, игрок в Бундеслиге и голы грандам. Почему нельзя недооценивать соперников из Люксембурга

"Кайрат" в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с "Фолой" из Люксембурга. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что из себя представляет футбол этого государства.

На первый взгляд кажется, что Люксембург все еще можно относить к карликам европейского футбола. Но это не так. Во-первых, единственное на данный момент противостояние казахстанского клуба с соперником из самого маленького суверенного государства в Европе сложилось не в пользу представителя нашей страны. В квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 "Тобол" сенсационно вылетел по итогам матчей с "Женесс Эш" - 0:0 в гостях и результативная ничья в Казахстане - 1:1.

Во-вторых, нельзя не отметить попадание клуба из Люксембурга в групповую стадию Лиги Европы. В том же сезоне-2019 "Дюделанж" играл в квартете вместе с испанской "Севильей", азербайджанским "Карабахом" и кипрским АПОЭЛом. При этом дебютант основной стадии турнира обыграл на выезде киприотов (4:3), отобрал в гостях очки у "Карабаха" (1:1) и забил дважды на своем поле "Севилье", правда, пропустил в этой игре пять голов.

Что касается соперника "Кайрата", то в нынешнем розыгрыше "Фола" неожиданно покинула квалификацию Лиги чемпионов, уступив "Линкольну" из Гибралтара (2:2 и 0:5). Также сенсационно в Лиге конференций "Фола" одолела чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер" (2:1 и 1:0) и "Линфилд" из Северной Ирландии (оба раза победы с одинаковым счетом 2:1). Как видим, алматинцам достался непростой оппонент.

Наконец, сравнивая силу двух сборных, перевес будет не на стороне казахстанской национальной команды, которая занимает 124-е место. Люксембург располагается на 96-й строчке. По информации Transfermarkt, самым дорогим игроком в составе этой сборной является Леандро Барейро из немецкого "Майнца" (11 миллионов евро). Самым дорогостоящим в составе казахстанской команды обозначен Бахтиер Зайнутдинов (3,5 миллиона).

Футболисты сборной Люксембурга выступают в чемпионатах Германии, Украины, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, английском чемпионшипе и Австрии. Есть также игроки из клубов Греции, Молдовы и США. Такая география выступлений пока не снилась казахстанским футболистам.

Даже исходя из такого поверхностного взгляда, становится понятно, что к представителям Люксембурга не стоит относиться с пренебрежением и недооценкой. В еврокубках это государство способно на сенсации, подобные той, что произошла с "Тоболом".

Напомним, "Кайрат" после вылета из Лиги Европы сыграет с "Фолой" в раунде плей-офф. 19 августа алматинцы проведут матч на выезде. А спустя неделю соперники встретятся в Алматы.

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