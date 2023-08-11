В Румынии сделали прогноз на ответный матч "Актобе" в Лиге конференций

Футбольный комментатор и редактор румынского телеканала Digi Sport Вали Морару в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о первой игре "Актобе" с "Сепси" в Лиге конференций. Также он сделал прогноз на ответную игру в Казахстане.

Напомним, игра прошла на выезде и завершилась со счетом 1:1. При этом "Актобе" вел 1:0 до 89-й минуты.

"Ничья выглядит очень хорошим результатом, если учитывать, как складывалась игра. На мой взгляд, обе команды имеют равные шансы перед ответным матчем в Казахстане. "Актобе" производит очень хорошее впечатление, а вот "Сепси" выглядел очень слабо. Если румынский клуб не сможет разобрать свои ошибки и внести изменения, то во второй игре хорошего итога ждать очень сложно", - отметил Морару.

Карпович разобрал упущенную победу "Актобе" в еврокубках

Ответный матч состоится 17 августа в Казахстане. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ