Карпович разобрал упущенную победу "Актобе" в еврокубках

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович, разбирая на пресс-конференции первый матч с румынским "Сепси" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, отметил, что игрокам не хватило эмоций, сообщают Vesti.kz.

Напомним, игра прошла на выезде и завершилась со счетом 1:1. При этом "Актобе" вел 1:0 до 89 минуты. Ответный матч состоится 17 августа в Казахстане. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций.

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- Мы рады, что сегодня добились положительного результата. Естественно, шансы как были 50 на 50, так и остаются. У нас очень сложный график, но мы не жалуемся. Мы это принимаем. Сегодня я видел, что в эмоциональном плане немного не хватало ребятам эмоций. Не физических именно кондиций, а эмоций. Ну и концовка была очень тяжелая, пропустили мяч. Я думаю, что, опять же, сложный матч. Соперник тоже хотел выиграть, порадовать своих болельщиков. Мы довольны сегодняшним результатом и будем готовиться к ответному матчу.

- Вы довольны результатом 1:1?

- Если исходить из того, как складывался матч, то в целом да.

- Каким видите следующий матч с "Сепси"?

- Мы тоже понимаем, что шансы 50 на 50. Естественно, мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Это будет совсем другая игра и получается, что в этой игре все решится. Мы с нетерпением будем ждать эту игру, мы полны решительности, уверены в себе и хотим пройти эту стадию. Но мы понимаем, что будет сложно, и мы уважаем соперника. У нас дома всем сложно играть, так как у нас хорошая атмосфера и классная поддержка фанатов.

Я бы также хотел поздравить всех казахстанцев с праздником - Днем Абая. Символично, что я являюсь уроженцем области Абай. Для меня это приятно, и я бы хотел всех казахстанцев поздравить с этим праздником.

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